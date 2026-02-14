Table ronde : résilience climatique et avenir des territoires fruitiers, Le Capitole, Alès

Table ronde : résilience climatique et avenir des territoires fruitiers Samedi 28 février, 17h30 Le Capitole Gard

Après la Bourse aux greffons, à 17h30, le Centre national de Pomologie d’Alès organise une table ronde autour de la question de la résilience climatique et sur l’avenir des territoires fruitiers cévenols. L’événement aura lieu à la salle du Capitole, place de la Mairie.

L’entrée est gratuite, dans la limite des places disponibles.

Invité d’honneur : Lionel Campo, Parlam aubres, chercheur.

Plus d’infos dans cet article.

Un échange essentiel pour préparer les vergers de demain. Table ronde Lionel Campo