Table ronde « Sciences et industrie au féminin : elles osent, et vous ? » campus cesi Saint-Nazaire

Début : 2025-11-20T14:00:00+01:00 – 2025-11-20T17:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T14:00:00+01:00 – 2025-11-20T17:00:00+01:00

L’école d’ingénieurs CESI Saint-Nazaire organise un temps fort autour de la place des femmes dans les secteurs des sciences et de l’industrie.

A travers des échanges authentiques et inspirants, nous proposons aux classes collégien.nes et lycéen.nes de rencontrer trois professionnelles aux parcours riches et engagés, qui partageront leur expérience et leur vision du monde professionnel.

Au programme

Accueil des participant·es

Échanges en petits groupes sous forme de tables rondes « Elles osent, et vous ? »pour un dialogue privilégié

Rencontres avec trois intervenantes inspirantes:

Mme Barbara Christina LANG– Directrice financière chez Everllence

Mme Céline DROUET– Ingénieure en océanographie

Mme Anne BOYÉ– Professeure agrégée, docteure en histoire des mathématiques et membre de l’association Femmes et Mathématiques

Ces trois professionnelles témoigneront de leur parcours, la manière dont elles ont surmonté les stéréotypes de genre et leur vision de l’industrie de demain.

campus cesi 24, paquebot 544600 Saint Nazaire Saint-Nazaire 44600 Centre Halles Loire-Atlantique Pays de la Loire

