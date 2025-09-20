Table ronde « Se pencher sur le passé, pour penser le devenir des boulevards » Centre national Jean Moulin Bordeaux

Gratuit.

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

L’histoire de l’urbanisme de Bordeaux est marquée par la construction entre 1853 et 1902 des boulevards qui ceinturent son centre-ville. L’exposition présentée au Centre Jean Moulin montre un état des sources photographiques qui témoignent de l’ancienneté et du présent de ces boulevards.

Dans ce cadre, et à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les architectes-urbanistes, acteurs opérationnels de Bordeaux Métropole et de l’a-urba et les historiens viendront débattre du projet de requalification des boulevards à l’horizon 2040.

Ce sera l’occasion d’évoquer l’histoire de leur construction et celle de leurs paysages (patrimoine bâti et voie de circulation), les tranformations et les usages, les choix d’aménagement des espaces publics, la redy-namisation des quartiers et, pour conclure, le devenir des boulevards imaginés.

Avec

Sophie Haddak-Bayce, architecte-urbaniste à l’a-urba, Directrice équipe « usages & qualité de vie »,

Sylvain Schoonbaert, architecte-urbaniste, historien à Bordeaux Métropole, Chef de projets Architecture et patrimoine urbain,

Elise Reiffers, architecte-urbaniste à Bordeaux Métropole, Responsable du projet « Inventons les boulevards du 21e siècle »,

Marc Saboya, historien de l’art, spécialiste de l’architecture bordelaise.

Centre national Jean Moulin 48 Rue Vital Carles, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

