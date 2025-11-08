Table ronde Sur la route des caravanes Charleville-Mézières

Table ronde Sur la route des caravanes

Échanges avec N. Carré et H. Fontaine sur les caravaniers en Afrique à l’époque de Rimbaud (1880 1900).En 1886, la revue symboliste La Vogue publie à Paris les Illuminations et Une saison en enfer sans qu’Arthur Rimbaud n’en ait connaissance. Celui-ci est à Tadjoura, à Djibouti, pour former une caravane à destination du Choa composée de 2040 fusils à capsules, 60 000 cartouches et d’une commande d’outils et fournitures diverses pour le roi Ménélik d’Éthiopie…

English :

Exchanges with N. Carré and H. Fontaine on caravaneers in Africa at Rimbaud’s time (1880 1900) In 1886, the Symbolist magazine La Vogue published Illuminations and Une saison en enfer in Paris, unbeknownst to Arthur Rimbaud. Rimbaud was in Tadjoura, Djibouti, to form a caravan bound for Choa, carrying 2040 capsule rifles, 60,000 cartridges and an order of tools and other supplies for King Menélik of Ethiopia…

German :

Austausch mit N. Carré und H. Fontaine über die Karawanenführer in Afrika zur Zeit Rimbauds (1880 1900).1886 veröffentlichte die symbolistische Zeitschrift La Vogue in Paris die Illuminations und Une saison en enfer, ohne dass Arthur Rimbaud davon wusste. Dieser befindet sich in Tadjoura, Dschibuti, um eine Karawane nach Choa zusammenzustellen, die aus 2040 Kapselgewehren, 60.000 Patronen und einer Bestellung von Werkzeugen und verschiedenen Lieferungen für König Menelik von Äthiopien besteht…

Italiano :

Discussione con N. Carré e H. Fontaine sui carovanieri in Africa all’epoca di Rimbaud (1880-1900) Nel 1886, la rivista simbolista La Vogue pubblica a Parigi Illuminations e Une saison en enfer all’insaputa di Arthur Rimbaud. Rimbaud si trovava a Tadjoura, a Gibuti, per formare una carovana diretta a Choa, che trasportava 2040 fucili a capsule, 60.000 cartucce e un ordine di attrezzi e forniture varie per il re Menelik d’Etiopia…

Espanol :

Discusiones con N. Carré y H. Fontaine sobre los caravaneros en África en la época de Rimbaud (1880-1900) En 1886, la revista simbolista La Vogue publicó en París Illuminations y Une saison en enfer sin que Arthur Rimbaud lo supiera. Rimbaud se encontraba en Tadjoura (Yibuti) para formar una caravana con destino a Choa, cargada con 2040 fusiles de cápsula, 60.000 cartuchos y un pedido de herramientas y suministros varios para el rey Menelik de Etiopía…

