Table ronde sur l’accompagnement face au deuil 4 rue de la commune Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-06 18:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

Assistez à un temps d’échanges autour du lien entre les morts et les vivants. Les intervenantes partageront leurs regards, leurs expériences et leurs pratiques autour des chemins possibles du deuil, de l’écoute et du soutien. Un temps d’échanges interactifs complètera ces prises de parole.Table ronde organisée par l’association EKR France et une intervenante qualifiée de la fédération européenne Vivre son deuil

4 rue de la commune Nantes 44000

https://my.weezevent.com/table-ronde-sur-laccompagnement-face-au-deuil



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