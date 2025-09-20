Table ronde sur l’architecture de la future Médiathèque Médiathèque Louis Aragon Tarbes

Table ronde sur l’architecture de la future Médiathèque Médiathèque Louis Aragon Tarbes samedi 20 septembre 2025.

Table ronde sur l’architecture de la future Médiathèque Samedi 20 septembre, 14h30 Médiathèque Louis Aragon Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation. Durée : 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Nouvelle médiathèque de l’Arsenal : présentation du projet architectural

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir en avant-première les plans finalisés de la future médiathèque qui prendra place à l’Arsenal.

Les architectes du projet seront présents pour une table ronde ouverte à tous : l’occasion d’échanger autour de l’ambition culturelle de ce nouvel équipement et de poser toutes vos questions sur ce lieu en devenir.

Médiathèque Louis Aragon 31 rue André Fourcade, 65000 Tarbes Tarbes 65000 L’Arsenal Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 44 38 98 https://bibliotheques.agglo-tlp.fr

Nouvelle médiathèque de l’Arsenal : présentation du projet architectural

©CA TLP