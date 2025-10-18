Table ronde sur « Le Permis de Végétaliser » la ville Koklico & Mimoza Toulon

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T15:00:00

La ville de Toulon souhaite encourager une démarche participative pour végétaliser l’espace public!

Nous vous invitons à une discussion et retour d’expérience sur le dispositif permis de végétaliser mis en place par la Ville.

L’association Le Collectif Varois pour l’agriculture urbaine réunit les acteurs des agricultures urbaines et de la biodiversité.

Depuis 2020, nos bénévoles ont mené plusieurs expérimentations de végétalisation urbaine : place de la Visitation, place du Globe, rue des arts…

Pour 2026, le collectif varois pour l’agriculture urbaine se mobilise pour accompagner les toulonnais dans leur projet de végétalisation dans le cadre du permis de végétaliser :

﻿﻿Déployer des outils de communication pour apporter un soutien technique et une mise en valeur de la démarche,

﻿﻿organiser des rencontres d’informations, des ateliers conseils et des ateliers formation auprès des porteurs de projets,

﻿﻿Accompagner des projets collectifs sur la ville avec notre expertise et nos moyens logistiques.

Koklico & Mimoza 9 Rue César Vezzani, 83000 Toulon Toulon 83000 Basse Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

©collectifvaroispourl’agricultureurbaine