Table ronde sur le thème La laïcité, valeur essentielle de la République Aletti Palace Vichy

Table ronde sur le thème La laïcité, valeur essentielle de la République

Aletti Palace 3 place Jospeh Aletti Vichy Allier

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Du 7 novembre au 9 décembre, la Ville de Vichy et l’association Vivre la Laïcité célèbrent les 120 ans de la loi de 1905 à travers projections, débats, expositions et rencontres.

Comprendre, débattre, transmettre la laïcité se vit au quotidien.

Aletti Palace 3 place Jospeh Aletti Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

From November 7 to December 9, the town of Vichy and the Vivre la Laïcité association are celebrating the 120th anniversary of the 1905 law with screenings, debates, exhibitions and meetings.

Understanding, debating and transmitting: secularism is a daily reality.

German :

Vom 7. November bis zum 9. Dezember feiern die Stadt Vichy und der Verein Vivre la Laïcité den 120. Jahrestag des Gesetzes von 1905 mit Filmvorführungen, Debatten, Ausstellungen und Begegnungen.

Verstehen, debattieren, vermitteln: Der Laizismus wird im Alltag gelebt.

Italiano :

Dal 7 novembre al 9 dicembre, la città di Vichy e l’associazione Vivre la Laïcité celebrano il 120° anniversario della legge del 1905 con proiezioni, dibattiti, mostre e incontri.

Capire, discutere e trasmettere il messaggio: la laicità fa parte della vita quotidiana.

Espanol :

Del 7 de noviembre al 9 de diciembre, la ciudad de Vichy y la asociación Vivir la Laicidad celebran el 120 aniversario de la ley de 1905 con proyecciones, debates, exposiciones y encuentros.

Comprender, debatir y transmitir el mensaje: la laicidad forma parte de la vida cotidiana.

