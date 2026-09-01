Table ronde sur Les mariages en Bas-Berry depuis le XVIIIème siècle Châteauroux
vendredi 25 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Table ronde sur Les mariages en Bas-Berry depuis le XVIIIème siècle
Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 17:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Table ronde : Alliances, alliés, alliages au cœur d’un chantier.
Table ronde sur Les mariages en Bas-Berry depuis le XVIIIème siècle avec la participation de Me Jean-Philippe Fruchon, notaire-conseil et Vice-Président de la Caisse centrale de garantie des notaires, Christian Pineau, président de la société généalogique du Bas-Berry et de Jean-Pierre Surrault, président de l’Académie du Centre, auteur d’une thèse sur la sociabilité en Bas-Berry au XVIIIème siècle. .
Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 71 43 37 56
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English :
Roundtable Discussion: Alliances, Allies, and Alloys at the Heart of a Construction Site.
L’événement Table ronde sur Les mariages en Bas-Berry depuis le XVIIIème siècle Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-09 par BERRY
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