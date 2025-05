Table ronde sur les phares – Association « Montélier Je lis » Médiathèque Montélier, 5 juin 2025 18:30, Montélier.

Drôme

Table ronde sur les phares Association « Montélier Je lis » Médiathèque 22 avenue du Vercors Montélier Drôme

Début : 2025-06-05 18:30:00

fin : 2025-06-05

2025-06-05

La médiathèque vous propose une table ronde avec la thématique des phares.

Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 49 62 mediatheque@montelier.com

English :

The media library invites you to a round-table discussion on the theme of lighthouses.

German :

Die Mediathek bietet Ihnen eine Diskussionsrunde mit dem Thema Leuchttürme an.

Italiano :

La mediateca ospita una tavola rotonda sul tema dei fari.

Espanol :

La mediateca organiza una mesa redonda sobre el tema de los faros.

