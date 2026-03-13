Table ronde sur les violences sexistes ordinaires avec le collectif Nous Toutes 27 Médiathèque de Vernon Vernon

Table ronde sur les violences sexistes ordinaires avec le collectif Nous Toutes 27

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

ATable ronde avec Nous Toutes 27 qui viendra sensibiliser le public sur les violences sexistes et ordinaires avec une présentation de leur exposition. Un moyen aussi de faire connaissance avec cette association. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Table ronde sur les violences sexistes ordinaires avec le collectif Nous Toutes 27

L’événement Table ronde sur les violences sexistes ordinaires avec le collectif Nous Toutes 27 Vernon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération