Table ronde sur l’histoire de l’évolution de l’architecture et plus particulièrement des quartiers Nord de la ville de Bourges Salle Elsa Triolet Bourges

Table ronde sur l'histoire de l'évolution de l'architecture et plus particulièrement des quartiers Nord de la ville de Bourges Vendredi 19 septembre, 18h00 Salle Elsa Triolet

Table ronde sur l’histoire de l’évolution del ‘architecture à Bourges et plus particulièrements dans les quartiers Nord avec Bours Ville d’art et d’histoire, le service Politique de la Ville et le service des Archives qui présentera quelques documents originaux

Salle pour tous Elsa Triolet, rue Alexandra-David Neel

Sans inscription

Renseignements Bourge Ville d’art et d’histoire au 02 48 57 81 46

Salle Elsa Triolet Rue Alexandra-David-Neel, 18000 Bourges

Direction Musées Patrimoine Historique