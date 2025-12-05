Table ronde sur l’IA avec Air France et SNCF Voyageurs Ecole des Mines de Paris Paris

Table ronde sur l’IA avec Air France et SNCF Voyageurs Vendredi 5 décembre, 18h30 Ecole des Mines de Paris Paris

Mines Nancy Alumni a le plaisir de convier son réseau à une rencontre exceptionnelle autour de deux Alumni au parcours inspirant, pour une discussion privilégiée sur des thématiques au cœur des enjeux actuels :

Les transports aérien et ferroviaire et la transition énergétique

L’egalité hommes-femmes au travail

Les applications en cours et à venir de l’Intelligence artificielle

Animée par Gilles Rivet (N 1977) – Secrétaire et responsable carrières @ Mines Nancy Alumni

Avec la participation de

Stéphanie Charlaix Meyer (N 1994) Senior Vice President Customer Service chez Air France

Isabelle Sanson (N 2006) Directrice de cabinet du PDG de SNCF Voyageurs

Une occasion unique de :

Échanger directement avec deux actrices clés du secteur des transports

Partager vos expériences et poser vos questions

Réfléchir ensemble aux défis de la mixité, de la transition énergétique et de l’IA

Mines Nancy Alumni