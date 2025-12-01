TABLE RONDE Susciter des vocations et former aux métiers du patrimoine bâti Amiens

TABLE RONDE Susciter des vocations et former aux métiers du patrimoine bâti

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

TABLE RONDE

Susciter des vocations et former aux métiers du patrimoine bâti

En présence de

• Camille Lemeunier, architecte du patrimoine et bénévole à l’AMVCC

• Louis Letanneur, prévôt de la Maison de Compagnons du Devoir d’Amiens

• Jérôme Marchési et Hervé Vancaelemont, professeurs au lycée des métiers de

l’Acheuléen

Réservation https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-architecture-des-hauts-de-france/evenements/table-ronde-susciter-des-vocation-et-former-aux-metiers-du-patrimoine-bati

15 rue Marc Sangnier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 62 04 contact@maisonarchitecture-hdf.org

English :

ROUND TABLE

Encouraging vocations and training in the built heritage professions

In the presence of

? Camille Lemeunier, heritage architect and AMVCC volunteer

? Louis Letanneur, provost of the Maison de Compagnons du Devoir in Amiens

? Jérôme Marchési and Hervé Vancaelemont, teachers at the Lycée des Métiers de l’Acheuléen ?

l’Acheuléen

Booking: https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-architecture-des-hauts-de-france/evenements/table-ronde-susciter-des-vocation-et-former-aux-metiers-du-patrimoine-bati

