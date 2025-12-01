TABLE RONDE Susciter des vocations et former aux métiers du patrimoine bâti Amiens
TABLE RONDE Susciter des vocations et former aux métiers du patrimoine bâti
15 rue Marc Sangnier Amiens Somme
TABLE RONDE
Susciter des vocations et former aux métiers du patrimoine bâti
En présence de
• Camille Lemeunier, architecte du patrimoine et bénévole à l’AMVCC
• Louis Letanneur, prévôt de la Maison de Compagnons du Devoir d’Amiens
• Jérôme Marchési et Hervé Vancaelemont, professeurs au lycée des métiers de
l’Acheuléen
Réservation https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-architecture-des-hauts-de-france/evenements/table-ronde-susciter-des-vocation-et-former-aux-metiers-du-patrimoine-bati
15 rue Marc Sangnier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 62 04 contact@maisonarchitecture-hdf.org
English :
ROUND TABLE
Encouraging vocations and training in the built heritage professions
In the presence of
? Camille Lemeunier, heritage architect and AMVCC volunteer
? Louis Letanneur, provost of the Maison de Compagnons du Devoir in Amiens
? Jérôme Marchési and Hervé Vancaelemont, teachers at the Lycée des Métiers de l’Acheuléen ?
l’Acheuléen
Booking: https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-architecture-des-hauts-de-france/evenements/table-ronde-susciter-des-vocation-et-former-aux-metiers-du-patrimoine-bati
