Table Ronde Tradwife Aller simple pour Gilead | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Table Ronde Tradwife Aller simple pour Gilead | Pop Women Festival

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

Tarif : -3 – -3 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 11:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Tout public

Tradwife Aller simple pour Gilead réunit Lauren Bastide, Pauline Ferrari et Violaine de Filippis-Abate pour réfléchir aux imaginaires qui façonnent notre vision des femmes et de leurs rôles. À travers la série La Servante écarlate, les contenus tradwife sur les réseaux sociaux, la bande dessinée et les analyses personnelles et juridiques, elles interrogent comment certaines fictions ou récits légers peuvent influencer les normes sociales et renforcer des modèles patriarcaux.

Cette table ronde explore les mécanismes de séduction idéologique, les pressions sur l’autonomie des femmes et les conséquences concrètes sur leurs droits. Un moment d’échange pour comprendre, réfléchir et discuter des moyens de résister aux injonctions sociales tout en affirmant liberté et émancipation. .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Table Ronde Tradwife Aller simple pour Gilead | Pop Women Festival

L’événement Table Ronde Tradwife Aller simple pour Gilead | Pop Women Festival Reims a été mis à jour le 2026-02-20 par Reims Tourisme & Congrès