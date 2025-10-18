Table ronde « Traits du quotidien » Archipel Lyon

Table ronde « Traits du quotidien » Archipel Lyon samedi 18 octobre 2025.

Du relevé au détail en passant par l’esquisse ou le rendu, à main levée ou assisté d’un ordinateur, le dessin d’architecture est multiple et revêt une diversité de rôles et d’usages.

Avant de concrétiser une intention, dessiner est d’abord une manière d’entrer dans une relation étroite avec un sujet. Dessiner, c’est prendre le temps, c’est mettre du soin à regarder, à comprendre et à tenter de saisir.

Détourné de ses fonctions traditionnelles, le dessin est aussi un moyen de transmission, d’interprétation et d’appropriation. Comme créations à part entière, il interroge l’illustration comme outil de représentation du projet architectural et urbain ou donne trait à une réalité transformée.

Emma Stévenot s’empare des codes du dessin d’architecture avec ses stylos, crayons et tampons pour les teinter d’un imaginaire sensible et poétique. En dessinant les relations du paysage et de l’architecture, elle tend avec son projet illUTOP studio à partager et transmettre des habitats désirables.

Harrison est architecte. Muni de son stylo-plume et de sa planche à dessin, il exerce dans toute la France. Il partage son métier sur la chaine quotidien_d_architecture dont il est le créateur et ses techniques dans l’ouvrage Secrets d’un coup de crayon d’architecte récemment publié aux éditions du Moniteur.

Architecte, enseignant et illustrateur, Félix cultive l’art de représenter des projets comme on raconte des histoires. À travers felix-illustra, il explore l’illustration et la fiction comme des outils pour réinventer l’architecture et ses territoires. Entre recherches formelles, escapades spatiales et construction d’imaginaires urbains, il répond avec poésie à des problématiques universelles.

La table ronde sera suivie du vernissage de l’exposition « Procréation d’une jeune architecture ».

Archipel 21 place des Terreaux 69001 Lyon

©Harrison, Félix Roudier-Canler et Emma Stévenot