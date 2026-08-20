Table ronde : transformer l’existant dans le Jura, Espace du Val de l’Ain, Pont-de-Poitte

Informations pratiques

Table ronde : transformer l’existant dans le Jura Samedi 17 octobre, 19h00 Espace du Val de l’Ain Jura

Inscription recommandée pour la table ronde. Les réservations s’effectuent par courriel à documentation@caue39.fr ou par téléphone au 03 84 24 30 36.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T19:00:00+02:00 – 2026-10-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T19:00:00+02:00 – 2026-10-17T20:00:00+02:00

Que vous ayez participé aux visites ou que vous souhaitiez simplement découvrir les projets présentés au cours de l’après-midi, venez assister à la table ronde qui clôturera cette journée consacrée à la réhabilitation et à la transformation de l’existant.

Animé par Stéphane Écarnot, directeur du CAUE du Jura, ce temps d’échange réunira architectes, professionnels, élus, habitants et publics de tous horizons – des néophytes curieux aux amateurs éclairés – afin de faire de l’architecture un véritable sujet de débat autour des transformations de nos territoires.

Un moment convivial viendra conclure cette rencontre.

Plus d’informations sur : www.caue39.fr

Espace du Val de l’Ain 2 rue de la gare, Pont-de-Poitte Pont-de-Poitte 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://www.caue39.fr/actualites.php?cle_actualite=1785938046 »}]

Que vous ayez participé aux visites ou que vous souhaitiez simplement découvrir les projets présentés au cours de l’après-midi, venez assister à la table ronde qui clôturera cette journée consacrée à…

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