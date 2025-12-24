Table ronde: Travailler avec la génération Z Regards croisés franco-allemands, Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence

Table ronde: Travailler avec la génération Z Regards croisés franco-allemands

Lundi 26 janvier 2026 de 18h15 à 20h. Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26 18:15:00

fin : 2026-01-26 20:00:00

Date(s) :

2026-01-26

Une table ronde pour en savoir consacrée aux mutations du monde professionnel et aux attentes de la génération Z

Dans le cadre de la semaine franco-allemande 2026, nous proposons une table ronde consacrée aux mutations du monde professionnel et aux attentes de la génération Z. Jeunes actifs, responsables d’entreprises et acteurs de la coopération franco-allemande échangeront sur les rapports au travail, aux valeurs et à la mobilité en Europe.

Modération: Sabine Tribouiller-Knierim, Gérante de HR Synergie et trésorière du CAFAP



En coopération avec la Maison de l’Europe de Provence, Sciences-Po Aix, le Club d’Affaires Franco-Allemand de Provence, avec le soutien du Fonds Citoyen Franco-Allemand. .

Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

English :

A round table to find out more about the changing world of work and the expectations of Generation Z

