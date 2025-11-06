Table ronde « Vers un territoire low tech » Bibliothèque municipale de Bény-Bocage Souleuvre-en-Bocage

Table ronde « Vers un territoire low tech » Bibliothèque municipale de Bény-Bocage Souleuvre-en-Bocage jeudi 6 novembre 2025.

Entrée libre

2025-11-06T20:00:00 – 2025-11-06T21:30:00



Conçu à partir de ressources renouvelables et locales, avec le plus petit impact écologique et social possible, les low-techs sont des technologies qui répondent aux défis provoqués par les bouleversements écologiques de notre société. Rencontre avec des acteurs du territoire engagés dans ces démarches.

Bibliothèque municipale de Bény-Bocage 2 place de la Mairie, 14350 Souleuvre en Bocage

Rencontre animée par Romuald Porreti précédées de la projection du documentaire « Vers un territoire Low Tech » Imaginons demain

Département du Calvados