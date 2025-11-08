Table ronde « Vers un territoire low tech » Bibliothèque municipale Pauline Roland Fleury-sur-Orne

Table ronde « Vers un territoire low tech » Bibliothèque municipale Pauline Roland Fleury-sur-Orne samedi 8 novembre 2025.

Table ronde « Vers un territoire low tech » Samedi 8 novembre, 10h30 Bibliothèque municipale Pauline Roland Calvados

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T10:30:00 – 2025-11-08T12:00:00

Fin : 2025-11-08T10:30:00 – 2025-11-08T12:00:00

Conçu à partir de ressources renouvelables et locales, avec le plus petit impact écologique et social possible, les low-techs sont des technologies qui répondent aux défis provoqués par les bouleversements écologiques de notre société. Rencontre avec des acteurs du territoire engagés dans ces démarches.

Avec Vent d’Ouest et le projet Mon habitat low-tech et Kevin d’Ascola (numérique low-tech)

Bibliothèque municipale Pauline Roland 20 rue François Mitterrand 14123 Fleury-sur-Orne Fleury-sur-Orne 14123 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 84 31 94 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@fleurysurorne.fr »}]

Rencontre animée par Romuald Porreti précédée de la projection du documentaire « Vers un territoire Low Tech » Imaginons demain

Département du Calvados