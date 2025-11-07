Table ronde Vers un territoire low tech Fontenay-le-Marmion

Table ronde Vers un territoire low tech

Conçu à partir de ressources renouvelables et locales, avec le plus petit impact écologique et social possible, les low-techs sont des technologies qui répondent aux défis provoqués par les bouleversements écologiques de notre société. Rencontre avec des acteurs du territoire engagés dans ces démarches.

Avec Benn Valter et Jérôme Chapelle (poêlier) .

11ter Rue de la République Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie +33 2 31 85 19 41 mediatheque@fontenaylemarmion.fr

English : Table ronde Vers un territoire low tech

Designed from renewable and local resources, with the lowest possible ecological and social impact, low-techs are technologies that respond to the challenges posed by the ecological upheavals in our society. Meeting with local players involved in these approaches

German : Table ronde Vers un territoire low tech

Low-Tech ist eine Technologie, die auf die Herausforderungen reagiert, die durch die ökologischen Umwälzungen in unserer Gesellschaft entstehen. Sie wird aus erneuerbaren und lokalen Ressourcen hergestellt und hat die geringstmöglichen ökologischen und sozialen Auswirkungen. Treffen mit Akteuren aus der Region, die sich für diese Ansätze engagieren

Italiano :

Progettate a partire da risorse rinnovabili e locali, con il minor impatto ecologico e sociale possibile, le low-tech sono tecnologie che rispondono alle sfide poste dagli sconvolgimenti ecologici della nostra società. Incontra alcuni degli attori locali coinvolti in questi approcci

Espanol :

Diseñadas a partir de recursos renovables y locales, con el menor impacto ecológico y social posible, las low-techs son tecnologías que responden a los retos planteados por los trastornos ecológicos de nuestra sociedad. Conozca a algunos de los agentes locales implicados en estos planteamientos

