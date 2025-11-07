Table ronde « Vers un territoire low tech » Médiathèque Le Jardin des Mots Fontenay-le-Marmion

Table ronde « Vers un territoire low tech » Médiathèque Le Jardin des Mots Fontenay-le-Marmion vendredi 7 novembre 2025.

Table ronde « Vers un territoire low tech » Vendredi 7 novembre, 19h00 Médiathèque Le Jardin des Mots Calvados

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T19:00:00 – 2025-11-07T20:30:00

Fin : 2025-11-07T19:00:00 – 2025-11-07T20:30:00

Conçu à partir de ressources renouvelables et locales, avec le plus petit impact écologique et social possible, les low-techs sont des technologies qui répondent aux défis provoqués par les bouleversements écologiques de notre société. Rencontre avec des acteurs du territoire engagés dans ces démarches.

Avec Benn Valter et Jérôme Chapelle (poêlier)

Médiathèque Le Jardin des Mots 11ter Rue de la République, 14320 Fontenay-le-Marmion Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 85 19 41 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@fontenaylemarmion.fr »}]

Rencontre animée par Romuald Porreti précédées de la projection du documentaire « Vers un territoire Low Tech » Imaginons demain

Département du Calvados