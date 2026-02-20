Table Ronde Western Des héroïnes en veux-tu en voilà | Pop Women Festival Médiathèque Jean Falala Reims

Table Ronde Western Des héroïnes en veux-tu en voilà | Pop Women Festival

Médiathèque Jean Falala 2 Rue des Fuseliers Reims

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Western des héroïnes en veux-tu en voilà ! réunit Hélène Lenoir, Victor Coutard et Walter Guissard pour montrer un Grand Ouest où les femmes prennent enfin le premier rôle. Entre humour, aventure et désir, leurs héroïnes refusent les rôles imposés, tracent leur liberté et réinventent les codes du western.

Avec Reine de l’Ouest et Cécile la shérif, elles explorent l’indépendance, la justice et l’émancipation féminine, et prouvent que le western contemporain peut être drôle, engagé et profondément féminin. .

