Tableau d’automne Sedan

Tableau d’automne Sedan mercredi 24 septembre 2025.

Tableau d’automne

Médiathèque Georges Delaw Corne de Soissons Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Si tu aimes coller, découper et assembler viens réaliser ton dessin aux couleurs de l’automne à la médiathèque.Cette animation est proposée dans le cadre de l’édition 2025 du Pumpkin Autumn Challenge.

Médiathèque Georges Delaw Corne de Soissons Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 26 48

English :

If you like gluing, cutting and assembling, come and create your own autumn-colored drawing at the mediatheque.This activity is part of the 2025 Pumpkin Autumn Challenge.

German :

Wenn du gerne klebst, ausschneidest und zusammenfügst, dann komm in die Mediathek und mach deine Zeichnung in Herbstfarben. Diese Animation wird im Rahmen der Pumpkin Autumn Challenge 2025 angeboten.

Italiano :

Se vi piace incollare, tagliare e assemblare, venite a realizzare il vostro disegno con i colori dell’autunno presso la biblioteca multimediale. Questa attività fa parte della sfida autunnale 2025 Pumpkin.

Espanol :

Si te gusta pegar, recortar y montar, ven a hacer tu propio dibujo otoñal en la biblioteca multimedia. Esta actividad forma parte del Reto Otoño Calabaza 2025.

L’événement Tableau d’automne Sedan a été mis à jour le 2025-07-24 par Ardennes Tourisme