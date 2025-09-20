Tableau de Guillaume Bottazzi à deux pas de la tour Eiffel Tableau de Guillaume Bottazzi – Hall d’immeuble Paris

Tableau de Guillaume Bottazzi à deux pas de la tour Eiffel Samedi 20 septembre, 08h00 Tableau de Guillaume Bottazzi – Hall d'immeuble Paris

Le public est invité à découvrir des tableaux in situ de l’artiste Guillaume Bottazzi à proximité de la tour Eiffel. Ces œuvres relèvent d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elles se trouvent, comme ici la couleur et la sobriété de l’œuvre.

Ce sont des huiles sur toile de lin brut qui nous invitent à voyager dans un univers sobre et irréel. Les formes évanescentes qui semblent se fondre au support favorisent la modulation de nouveaux neurones chez l’observateur.

Elles ont le pouvoir de nous rendre plus zen et de nous permettent de prendre davantage de distances avec les choses qui nous entourent.

2025 est l’année de la santé mentale et l’artiste visuel Guillaume Bottazzi nous invite à un parcours artistique gigantesque avec 86 œuvres d’art patrimoniales à découvrir dans toute la France dans le cadre de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine.

Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales. Les neurosciences ont prouvé que les œuvres de cet artiste nous font du bien et l’Organisation de la Santé a confirmé que l’art pouvait aider notre santé mentale. La neuroesthétique prend un essor considérable dans notre environnement et le public est invité à s’immerger dans l’univers poétique de l’artiste et à mesurer les effets de cette nouvelle tendance qui habite aujourd’hui notre quotidien. L’objectif est de produire des effets chimiques sur nous qui contribuent à aider notre santé mentale. Ces œuvres patrimoniales ancrées dans notre quotidien diminuent notre anxiété et notre sentiment de solitude. Elles produisent notamment sur nous de la dopamine, de la sérotonine et de l’ocytocine. Elles nous rendent plus heureux et plus forts, plus élégants et plus sains. Elles diminuent les effets de la dépression, favorisent la cohésion sociale et nous aident à prendre du recul sur les choses. Elles nous réconfortent, facilitent l’appropriation des espaces et diminuent les tensions sociales. Elles contribuent à la paix et à l’amour dans le monde.

Guillaume Bottazzi a créé plus de cent œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Vu dans la presse : Journal Le Monde

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

Tableau de Guillaume Bottazzi – Hall d'immeuble 20 avenue Lowendal 75015 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France C'est en 2011 que l'immeuble situé 20 avenue de Lowendal à Paris dans le 15ème arrondissement, accueille une œuvre de l'artiste Guillaume Bottazzi. Cette création in-situ cadence le chaud et le froid. Elle est visible uniquement lors des Journées Européennes du Patrimoine. Métro Cambronne, Ligne 6

Cette huile sur toile de lin brut de l’artiste Guillaume Bottazzi nous induit à voyager dans un univers sobre et irréel.

