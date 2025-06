Tableau géographique d’une France métamorphosée – HEC Alumni Paris 18 juin 2025

Tableau géographique d’une France métamorphosée HEC Alumni Paris Mercredi 18 juin, 19h00 sur inscription

Tableau géographique d’une France métamorphosée avec HEC Alumni

« Tableau géographique d’une France métamorphosée »

Jérôme Fourquet abordera les thèmes suivants :

Le passage d’une économie de la production, à une économie de la consommation, du tourisme et de la logistique,

L’inégale désirabilité des territoires et étalement urbain,

Que reste-t’il des cultures régionales ?,

Le big-bang électoral.

Quelques mots sur l’invité…

Directeur du département Opinion à l’Ifop, Jérôme Fourquet intervient en tant qu’analyste politique auprès de nombreux médias : dans l’émission C’est dans l’air sur France 5 ; pour Le Billet politique de France Culture… Après avoir publié aux éditions du seuil son huitième essai « L’archipel français, naissance d’une nation, multiple et divisée », il vient de publier « Métamorphoses françaises, état de la France, en infographies et en images ».

Cette remarquable rencontre sera suivie d’un verre amical.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-18T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-18T20:30:00.000+02:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/heure-h-avec-jerome-fourquet/2025/06/15/12623

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris