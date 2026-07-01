Tableau solaire de 10 mètres de long signé Guillaume Bottazzi à découvrir Alfortville, Œuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi Alfortville, Alfortville

Informations pratiques

Tableau solaire de 10 mètres de long signé Guillaume Bottazzi à découvrir Alfortville 19 et 20 septembre Œuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi Alfortville Val-de-Marne

Visible depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ce tableau solaire créé en 2021, est une huile sur toile de dix mètres de long. Il est installé face à une baie vitrée dans un espace de cinq mètres de haut. Des formes molles qui semblent gonflées d’air adoucissent un espace blanc et rectiligne.

Cette commande in situ implique une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elle se trouve, comme la nature de sa fréquentation.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Œuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi Alfortville 141 Rue Etienne Dolet 94149 Alfortville Alfortville 94140 Vert de Maisons Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] Adresse précise : 2 rue Ambroize Croizat – Bâtiment A

Découverte d’une œuvre de Guillaume Bottazzi

© Guillaume Bottazzi ADAGP Paris