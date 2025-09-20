Tableau solaire de 10 mètres de long signé Guillaume Bottazzi à découvrir Alfortville Œuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi Alfortville Alfortville

Tableau solaire de 10 mètres de long signé Guillaume Bottazzi à découvrir Alfortville Œuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi Alfortville Alfortville samedi 20 septembre 2025.

Tableau solaire de 10 mètres de long signé Guillaume Bottazzi à découvrir Alfortville 20 et 21 septembre Œuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi Alfortville Val-de-Marne

Visible depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ce tableau solaire de Guillaume Bottazzi est une huile sur toile de dix mètres de long. Il relève d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où il se trouve, comme d’adoucir l’espace par exemple.

Par sa dimension, il nous invite à nous mouvoir pour le regarder et nous immerge dans un univers irréel. Il se trouve face à une coulée verte dans un espace de cinq mètres de haut, vitré. Doté de formes molles qui semblent se délier des règles de la pesanteur, il a pour vocation de nous mettre dans de bonnes dispositions. Adresse précise : 4 rue Amboise Croizat, Alfortville.

Cette année 2025, 86 œuvres patrimoniales signées Guillaume Bottazzi sont à découvrir dans toute la France à l’occasion de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine.

Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales. Les neurosciences ont prouvé que les œuvres de cet artiste nous font du bien et l’Organisation de la Santé a confirmé que l’art pouvait aider notre santé mentale. Ces œuvres patrimoniales ancrées dans notre quotidien diminuent notre anxiété et notre sentiment de solitude. Elles produisent notamment sur nous de la dopamine, de la sérotonine et de l’ocytocine. Elles nous rendent plus heureux et plus forts, plus élégants et plus sains. Elles diminuent les effets de la dépression, favorisent la cohésion sociale et nous aident à prendre du recul sur les choses. Elles nous réconfortent, facilitent l’appropriation des espaces et diminuent les tensions sociales. Elles contribuent à la paix et à l’amour dans le monde.

Guillaume Bottazzi a créé plus de cent œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Œuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi Alfortville 141 Rue Etienne Dolet 94149 Alfortville Alfortville 94140 Vert de Maisons Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] Adresse précise : 2 rue Ambroize Croizat – Bâtiment A

Ce tableau solaire de Guillaume Bottazzi immerge l’observateur dans un univers étrange et poétique qui semble se délier des règles de la pesanteur. Cette création est une ode à la joie de vivre.

© Guillaume Bottazzi ADAGP Paris