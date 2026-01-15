TABLEAUX DE SABLE Fontès

TABLEAUX DE SABLE

TABLEAUX DE SABLE Fontès mercredi 4 février 2026.

TABLEAUX DE SABLE

1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04

Date(s) :
2026-02-04

Venez réaliser un tableau en sable avec Odile, une artiste locale.
Venez réaliser un tableau en sable avec Odile, une artiste locale.   .

1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 57 38 16  roulcontact@terre-contact.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and create a sand painting with local artist Odile.

L’événement TABLEAUX DE SABLE Fontès a été mis à jour le 2026-01-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS