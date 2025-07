« Tableaux de sols » Exposition au jardin de la Petite Rochelle Rémalard Rémalard en Perche

« Tableaux de sols » Exposition au jardin de la Petite Rochelle Rémalard Rémalard en Perche samedi 26 juillet 2025.

« Tableaux de sols » Exposition au jardin de la Petite Rochelle

Rémalard 22, rue du Prieuré Rémalard en Perche Orne





Début : Vendredi 2025-07-26 14:00:00

fin : 2025-08-24 18:00:00



2025-07-26

Le jardin de la Petite Rochelle accueille une exposition de Dominique & Fok Van Oort.

La présentation de profils de sols réalisés par Fok et Dominique van Oort semble pouvoir s’associer merveilleusement avec l’esprit du jardin, et la découverte de l’univers invisible qu’est le sol. D’où le projet de réaliser une exposition dans le cadre de La Petite Rochelle.

Ces tableaux réalisés par un agronome de l’INRAE sont des fragments de sous-sols prélevés dans différentes carrières de France et d’Europe. Ils ne sont pas retouchés et sont le seul résultat du regard de celui ou celle qui les ont sélectionnés. On y découvrira un monde de couleurs inattendu provenant de couches géologiques formées à des périodes très anciennes.

Une ou deux conférences sont prévues durant la durée de l’exposition pour expliquer comment sont prélevés ces panneaux et comment se sont formées ces couleurs étonnantes.

Un tableau en particulier sera exposé issue d’une carrière de Montlandon dans le Perche Eurélien.

Pratique exposition visible tous les jours de 14h à 18h au 22 rue du Prieuré à Rémalard (chiens non admis).

Rémalard 22, rue du Prieuré Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 03 54 34 15 jardinlapetiterochelle@gmail.com

English : « Tableaux de sols » Exposition au jardin de la Petite Rochelle

The Petite Rochelle garden hosts an exhibition by Dominique & Fok Van Oort.

The presentation of soil profiles created by Fok and Dominique van Oort seemed to go wonderfully well with the spirit of the garden, and the discovery of the invisible universe that is soil. Hence the plan to stage an exhibition as part of La Petite Rochelle.

These « paintings », created by an INRAE agronomist, are fragments of subsoil taken from various quarries in France and Europe. They have not been retouched and are the sole result of the eye of the person who selected them. You’ll discover a world of unexpected colors from geological layers formed in ancient times.

One or two lectures are planned during the exhibition to explain how these panels were collected and how these astonishing colors were formed.

One painting in particular will be on display, taken from a quarry in Montlandon in the Perche Eurélien region.

Practicalities: exhibition open daily from 2pm to 6pm at 22 rue du Prieuré, Rémalard (dogs not allowed).

German :

Im Garten der Petite Rochelle findet eine Ausstellung von Dominique & Fok Van Oort statt.

Die Präsentation von Bodenprofilen von Fok und Dominique van Oort scheint sich wunderbar mit dem Geist des Gartens und der Entdeckung der unsichtbaren Welt des Bodens verbinden zu lassen. Daraus entstand der Plan, eine Ausstellung im Rahmen von La Petite Rochelle zu realisieren.

Die von einem Agronomen des INRAE erstellten « Bilder » sind Fragmente von Unterböden, die in verschiedenen Steinbrüchen in Frankreich und Europa gesammelt wurden. Sie wurden nicht retuschiert und sind das einzige Ergebnis des Blicks desjenigen, der sie ausgewählt hat. Sie werden eine unerwartete Welt der Farben entdecken, die aus geologischen Schichten stammen, die in sehr alten Perioden entstanden sind.

Während der Ausstellungsdauer sind ein oder zwei Vorträge geplant, um zu erklären, wie die Platten gesammelt werden und wie diese erstaunlichen Farben entstanden sind.

Eine besondere Tafel wird aus einem Steinbruch in Montlandon im Perche Eurélien ausgestellt.

Praktische Informationen: Die Ausstellung kann täglich von 14 bis 18 Uhr in der Rue du Prieuré 22 in Rémalard besichtigt werden (Hunde nicht erlaubt).

Italiano :

Il giardino della Petite Rochelle ospita una mostra di Dominique & Fok Van Oort.

La presentazione dei profili del suolo creati da Fok e Dominique van Oort sembra sposarsi meravigliosamente con lo spirito del giardino e con la scoperta dell’universo invisibile del suolo. Da qui il progetto di allestire una mostra nell’ambito de La Petite Rochelle.

Questi « quadri », realizzati da un agronomo dell’INRAE, sono frammenti di sottosuolo prelevati da diverse cave in Francia e in Europa. Non sono stati ritoccati e sono l’unico risultato dell’occhio di chi li ha selezionati. Rivelano un mondo di colori inaspettati provenienti da strati geologici formatisi in tempi molto antichi.

Durante la mostra sono previste una o due conferenze per spiegare come sono stati raccolti questi pannelli e come si sono formati questi colori sorprendenti.

In particolare, sarà esposto un dipinto proveniente da una cava di Montlandon, nel Perche Eurélien.

Per quanto riguarda le modalità, la mostra è aperta tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00 al numero 22 di rue du Prieuré a Rémalard (i cani non sono ammessi).

Espanol :

El jardín de la Petite Rochelle acoge una exposición de Dominique & Fok Van Oort.

La presentación de los perfiles del suelo creados por Fok y Dominique van Oort parece ir maravillosamente bien con el espíritu del jardín, y el descubrimiento del universo invisible que es el suelo. De ahí el proyecto de organizar una exposición en el marco de La Petite Rochelle.

Estas « pinturas », realizadas por un ingeniero agrónomo del INRAE, son fragmentos de subsuelo extraídos de diversas canteras de Francia y Europa. No han sido retocados y son el único resultado del ojo de la persona que los ha seleccionado. Revelan un mundo de colores inesperados procedentes de capas geológicas formadas en épocas muy antiguas.

Durante la exposición están previstas una o dos conferencias para explicar cómo se recogieron estos paneles y cómo se formaron estos asombrosos colores.

Se expondrá un cuadro en particular, extraído de una cantera de Montlandon, en el Perche Eurélien.

Aspectos prácticos: exposición abierta todos los días de 14:00 a 18:00 horas en el 22 rue du Prieuré de Rémalard (no se admiten perros).

