Tableaux d’une exposition Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône

Début : Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Avec Les Tableaux d’une exposition, on voyage des contes multiculturels au monde des jeux enfantins des paysages kaléidoscopiques à découvrir dans une musique rayonnante et pleine d’entrain !

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54 contact@opera-lyon.com

English : Pictures at an Exhibition

Pictures at an Exhibition is a journey from multicultural tales to the world of childhood games: kaleidoscopic landscapes brought to life by radiant, high-spirited music !

German :

Mit Les Tableaux d’une exposition reist man von multikulturellen Märchen in die Welt der Kinderspiele: kaleidoskopische Landschaften, die es in einer strahlenden und temperamentvollen Musik zu entdecken gilt!

Italiano :

Les Tableaux d’une exposition ci porta in viaggio dalle fiabe multiculturali al mondo dei giochi per bambini: paesaggi caleidoscopici da scoprire al suono di una musica radiosa e vivace!

Espanol :

Les Tableaux d’une exposition nos lleva de los cuentos de hadas multiculturales al mundo de los juegos infantiles: paisajes caleidoscópicos por descubrir al son de una música radiante y llena de vida

