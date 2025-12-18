TABLEAUX D’UNE EXPOSITION Montpellier

TABLEAUX D’UNE EXPOSITION

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 26 – 26 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Entre drames antiques, paysages aquatiques, danses nostalgiques et promenades picturales, vivez une expérience sensorielle complète où la musique se fait pinceau et palette.

Sous la direction inspirée de Diego Ceretta, chef principal de l’ORT-Orchestra de Florence, l’Orchestre national Montpellier vous transporte de la tragédie antique aux splendeurs romaines, des salons viennois aux visions picturales de Moussorgski. La soirée s’ouvre avec la poignante Cede pietati, dolor de Silvia Colasanti, immersion aux textures expressives dans l’univers tragique de Médée.

Puis Respighi déploie ses Fontane di Roma, véritable symphonie picturale où les jeux d’eau des fontaines romaines jaillissent à travers l’orchestre et où chaque tableau sonore est une célébration de la lumière et du mouvement.

Après l’entracte, les Valses nobles et sentimentales de Ravel évoquent l’élégance du XIXe siècle dans le langage raffiné de la première modernité du XXe siècle. Enfin, voici les Tableaux d’une exposition de Moussorgski. Orchestré par Ravel, ce chef d’œuvre est un véritable musée sonore où chaque pièce dépeint avec génie une toile imaginaire.

Au Programme

Silvia Colasanti (née en 1975)

Cede pietati, dolor ( Le anime di Medea )

Ottorino Respighi (1879 – 1936)

Fontane di Roma

Maurice Ravel (1875 – 1937)

Valses nobles et sentimentales, M. 61

Modeste Moussorgski (1839 – 1881)

Tableaux d’une exposition, orchestration de Maurice Ravel

à 20h

Durée ±1h45 avec entracte .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

Between ancient dramas, aquatic landscapes, nostalgic dances and pictorial strolls, enjoy a complete sensory experience where music becomes brush and palette.

