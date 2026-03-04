Tableaux d’une exposition Notes gourmandes Rouen

Tableaux d’une exposition Notes gourmandes

7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 17:00:00

fin : 2026-04-29 17:45:00

Date(s) :

2026-04-29

Deux rendez-vous à partager avec les musiciens autour d’une boisson offerte

À partir de 5 ans

Durée 45 min

Une toile musicale éclatante où chaque note fait naître une image et chaque mélodie une histoire. Et si l’on pouvait écouter un tableau ? Avec ses Tableaux d’une exposition, Moussorgski relève un défi extraordinaire transformer en musique les œuvres de son ami peintre Viktor Hartmann. Chaque mouvement est une image sonore où les instruments dessinent des paysages, des personnages et des histoires. Transposé ici pour instruments à vents, ce chef-d’œuvre se pare de nouvelles couleurs plus vives que jamais. .

7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@operaderouen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

