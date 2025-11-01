Tableaux et animations historiques Les Muséales Tourouvre au Perche

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-11-01 09:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

A l’occasion d’Attache Ta Tuque, 4ème festival Franco-Canadien/Québécois, Le Lys sous l’Érable, donnera vie aux Muséales à Tourouvre avec des animations historiques: reconstitution du campement d’une compagnie franche de la marine au XVIIIe s en Nouvelle France (militaires et civils). Vie militaire du camp avec présentation des armes et tir sur l’Esplanade, cuisine historique, ateliers au camp et dans le musée (confection de bougies, cosmétiques, cartes…). démonstration pédagogique de combat d’infanterie, patrouilles .

Pour petits et grands. Animations ( gratuité des Muséales, patinoire, Tire d’érable sur la neige, tir à l’arc, lecture de contes, ateliers créatifs (réservation), concert (réservation), escape game, conférence, cinéma), buvette et restauration sur place. .

