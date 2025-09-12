TABLEAUX MUSICAUX LES GRANDS CRUS CLASSIQUES Saint-Chinian
TABLEAUX MUSICAUX LES GRANDS CRUS CLASSIQUES
Saint-Chinian Hérault
Les sœurs jumelles pianistes Yulia Basova et Valeriya Labertet Basova, formées selon les grandes traditions de l’école pianistique russe, joueront les Tableaux d’une exposition de Moussorgski, la suite op.11 de Rachmaninov et, ensemble avec la soprano Ulrike Van Cotthem, des mélodies russes de Tchaikovsky, Rachmaninov et Rimski-Korsakov.
Une collation conviviale est servie à l’issue du concert (7€). .
Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29
English :
Twin sisters pianists Yulia Basova and Valeriya Labertet Basova, trained in the great traditions of the Russian piano school, will perform Mussorgsky?s Pictures at an Exhibition, Rachmaninov?s Suite Op.11 and, together with soprano Ulrike Van Cotthem, Russian melodies by Tchaikovsky, Rachmaninov and Rimsky-Korsakov.
German :
Die Zwillingsschwestern Yulia Basova und Valeriya Labertet Basova, die in den großen Traditionen der russischen Klavierschule ausgebildet wurden, spielen Mussorgskis Bilder einer Ausstellung, Rachmaninows Suite op.11 und zusammen mit der Sopranistin Ulrike Van Cotthem russische Melodien von Tschaikowsky, Rachmaninow und Rimski-Korsakow.
Italiano :
Le sorelle gemelle Yulia Basova e Valeriya Labertet Basova, formatesi nella grande tradizione della scuola pianistica russa, suoneranno i Quadri di un’esposizione di Mussorgsky, la Suite op. 11 di Rachmaninov e, insieme al soprano Ulrike Van Cotthem, melodie russe di Čajkovskij, Rachmaninov e Rimsky-Korsakov.
Espanol :
Las pianistas gemelas Yulia Basova y Valeriya Labertet Basova, formadas en la gran tradición de la escuela rusa de piano, interpretarán Cuadros de una exposición de Mussorgsky, la Suite Op.11 de Rachmaninov y, junto a la soprano Ulrike Van Cotthem, melodías rusas de Tchaikovsky, Rachmaninov y Rimsky-Korsakov.
