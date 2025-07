Tablées nocturnes Flaujagues

Place du village Flaujagues Gironde

Vendredi 18 juillet à partir de 18h30, Flaujagues ouvre son premier marché gourmand de l’été sous les arbres de la Place du village avec une dizaine d’exposants de quoi vous ravir les papilles jambon et jarrets à la broche, poissons et paëlla, cuisine Thaï, rôtisserie de poulet, spécialités de canard, faux filet et grillades/frites, cuisine Marocaine, crêpes et galettes, glaces italiennes, gaufres et plus ! Une buvette et un bar à vins seront à la disposition de ceux qui ont soif. Le tout sera animé par Kevin Rouzier qui mettra le feu sur la piste de danse ! .

Place du village Flaujagues 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 057464344 comitefetesflaujagues@gmail.com

