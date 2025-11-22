Tablées Vigneronnes en cave Sanziers Le Puy-Notre-Dame

Tablées Vigneronnes en cave

Sanziers 11 bis rue Saint-Vincent Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

Venez découvrir les caves du Domaine à l’occasion de ses tablées vigneronnes ! Un menu complet vous est proposé, avec des spécialités d’ici mais aussi celles du Domaine !

Ces portes ouvertes, c’est l’opportunité de découvrir les caves troglodytiques du Domaine. Et quoi de mieux que de partager un déjeuner à l’intérieur avec une ambiance musicale et conviviale !

Menu unique sur réservation des fouées et des spécialités de nos origines Ch’tis !

Des surprises vous sont laissées mais voici un petit aperçu de ce qui vous attend vin chaud, fouées, carbonade flamande, frites cuites à la graisse de bœuf, fromage et dessert, boissons incluses, le tout, en musique.

Du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025 de 12h15 à 13h15 et de 13h15 à 14h15. .

+33 2 41 52 25 52 domaine@moulindelhorizon.com

English :

Come and discover the Domaine’s cellars at its winegrowers’ tablées! A full menu is available, featuring local specialities as well as those of the Domaine!

German :

Entdecken Sie die Weinkeller des Weinguts anlässlich seiner Tablées Vigneronnes! Es wird Ihnen ein komplettes Menü angeboten, mit Spezialitäten von hier, aber auch von der Domaine!

Italiano :

Venite a scoprire le cantine del Domaine ai tavoli dei viticoltori! È disponibile un menu completo, con specialità locali e della tenuta!

Espanol :

Venga a descubrir las bodegas del Domaine en sus mesas de viticultores Un menú completo con especialidades locales y de la finca

