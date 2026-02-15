Tables des Mauges, Tables de Loire Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges

Tables des Mauges, Tables de Loire

Rue Robert Schuman Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-03-05

12 dates pour apprécier le savoir-faire de nos chefs dans les Mauges !

Entre Angers, Nantes et Cholet, profitez de l’événement Tables des Mauges, Tables de Loire pour régaler vos papilles et découvrir nos bonnes tables dans les Mauges.

Au programme, 12 restaurants vous ouvrent leurs portes avec un menu carte blanche du chef pour savourer nos bons produits du terroir et vins du territoire.

Près de 20 occasions de se faire plaisir du 25 mars au 17 mai 2026 !

Le concept ? 12 restaurateurs s’engagent à concocter un menu uniquement avec des produits du terroir (rayonnement régional), des vins des Mauges et proposer un menu à 35€ (hors boissons). Une jolie opportunité de découvrir ces belles adresses gourmandes dans les Mauges !

Réservation obligatoire auprès des restaurants .

+33 2 41 72 62 32

English :

12 dates to enjoy our chefs’ savoir-faire in the Mauges!

