Dambach-la-Ville

Tables éphémères gastronomiques

Rue Clémenceau Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-06

Instinct, c’est avant tout l’envie d’aller plus loin qu’un simple repas, c est une immersion gastronomique dans ce terroir alsacien.

Enfant du village, j’ai fait mes classes à l’Institut Paul Bocuse puis dans différentes maisons étoilées. Je reviens dans mon fief avec l’idée de créer plus qu’un simple dîner, nous vous proposons une expérience gustative, sensorielle, chez un producteur de vin, dans un cadre unique.

Nous nous inspirons du terroir, de la nature, des Hommes qui nous entourent pour vous proposer un menu unique en 8 actes. .

Rue Clémenceau Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 05 69 89 Instinctephemere@gmail.com

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English :

Instinct is, above all, the desire to go beyond a simple meal; it is a gastronomic immersion in the Alsatian region.

L’événement Tables éphémères gastronomiques Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du pays de Barr