Tables ouvertes partager un repas

14 rue de Thann Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-22 18:30:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-29

Une table spécialement pensée pour celles et ceux qui viennent seuls mais veulent vivre un moment convivial autour d’un bon repas. Une belle occasion de rompre la solitude et de partager.

Ces tables ouvertes offrent un espace chaleureux aux personnes venant seules, pour profiter d’un repas en bonne compagnie. C’est une invitation à s’asseoir, échanger, rencontrer et savourer un moment simple mais précieux, où l’on découvre qu’on n’est jamais vraiment seul lorsque l’on partage. .

14 rue de Thann Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 34 01

English :

A table specially designed for those who come alone but want to enjoy a convivial moment over a good meal. A great opportunity to break the solitude and share.

