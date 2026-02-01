TABLES PARTAGEES EVS GRANDIR ENSEMBLE Saint-Gervais-sur-Mare
2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26
Tables partagées
Saint-Gervais-sur-Mare jeudis 5 et 19 février à 12h00
Plaisance jeudis 12 et 26 février à 12h00
Informations et inscriptions 07.88.39.55.69
2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 7 88 39 55 69
English :
Shared tables
Saint-Gervais-sur-Mare: Thursdays, February 5 and 19 at 12:00 pm
Plaisance: Thursdays February 12 and 26 at 12:00 pm
Information and registration: 07.88.39.55.69
