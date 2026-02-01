TABLES PARTAGEES EVS GRANDIR ENSEMBLE

2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26

Tables partagées

Saint-Gervais-sur-Mare jeudis 5 et 19 février à 12h00

Plaisance jeudis 12 et 26 février à 12h00

Informations et inscriptions 07.88.39.55.69

Tables partagées

Saint-Gervais-sur-Mare jeudis 5 et 19 février à 12h00

Plaisance jeudis 12 et 26 février à 12h00

Informations et inscriptions 07.88.39.55.69 .

2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 7 88 39 55 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Shared tables

Saint-Gervais-sur-Mare: Thursdays, February 5 and 19 at 12:00 pm

Plaisance: Thursdays February 12 and 26 at 12:00 pm

Information and registration: 07.88.39.55.69

L’événement TABLES PARTAGEES EVS GRANDIR ENSEMBLE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-01-29 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB