Tables ronde autour de la thématique « Pratique du tatouage et dessin contemporain » FRAC Picardie Amiens

Tables ronde autour de la thématique « Pratique du tatouage et dessin contemporain » FRAC Picardie Amiens samedi 20 septembre 2025.

Tables ronde autour de la thématique « Pratique du tatouage et dessin contemporain » Samedi 20 septembre, 16h00 FRAC Picardie Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Dans le cadre des JEP, venez assister à la table ronde avec les artistes Ivan Le Pays et Eliott Gamerdinger autour de la thématique Pratique du tatouage et dessin contemporain.

Cet après-midi du samedi 20 septembre sera également l’occasion de découvrir l’exposition Le corps paysage présentée dans le Cloître, issue du projet d’Éducation Artistique et Culturelle, mené de janvier à mars 2025 au centre pénitentiaire de Beauvais par les deux artistes, autour du lien entre tatouage et dessin contemporain.

FRAC Picardie 45 rue Pointin, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322916600 https://frac-picardie.org https://www.facebook.com/pg/fracpicardie-des-mondes-dessinés-328371667515427/about/ Le Frac Picardie privilégie les actions de diffusion et de sensibilisation des publics sur le territoire régional, stimule des partenariats pérennes avec les acteurs culturels et éducatifs locaux. La création du réseau Galeries des lycées et des collèges puis celle des pôles départementaux de diffusion illustrent cette démarche animée par les actions du service des publics. Pour renforcer la pertinence et la cohérence de ses interventions, le Frac Picardie a dès 1985 conçu son action artistique dans un domaine spécifique : celui du dessin et de la diversité de ses dimensions contemporaines, sur et hors papier, avec et sans crayon. Grâce à ce choix, sa notoriété s’est peu à peu imposée tant en France qu’à l’étranger. Les expositions consacrées à des artistes représentés dans le fonds, des commandes d’œuvres et la présentation de plusieurs collections privées françaises et étrangères y ont contribué. Pour le développement de ses missions, le fracpicardie questionne les conditions du déploiement territorial de ses actions et de ses partenariats ainsi que les moyens d’affirmer l’identité de son projet artistique. gare SNCF à proximité, réseau de bus, parking sur la voie publique

Dans le cadre des JEP, venez assister à la table ronde avec les artistes Ivan Le Pays et Eliott Gamerdinger autour de la thématique Pratique du tatouage et dessin contemporain.

© Frac Picardie