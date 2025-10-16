Tables rondes | Art et mémoires de la colonisation et de la guerre d’Algérie Lille

Tables rondes | Art et mémoires de la colonisation et de la guerre d’Algérie Lille jeudi 16 octobre 2025.

Tables rondes | Art et mémoires de la colonisation et de la guerre d’Algérie

12 Rue Jean Sans Peur Lille Nord

Tarif :

Date :

Début : 2025-10-16 10:00:00

fin : 2025-10-17 19:00:00

Date(s) :

2025-10-16 2025-10-17

Depuis l’indépendance algérienne en 1962, les artistes ont réinvesti la question de la colonisation et de la guerre d’Algérie dans leurs œuvres bandes dessinées, romans, pièces de théâtre, poésies, films et documentaires, œuvres picturales ou encore podcasts… Ces artistes, porteurs (ou non) d’une mémoire de la colonisation et de la guerre d’indépendance, rendent compte de leur groupe mémoriel dans leurs créations ou croisent différentes mémoires.

Quelles raisons poussent ces artistes à vouloir réinvestir l’histoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie dans leurs œuvres ? Quelles sont leurs réalisations ? Les difficultés qu’ils ont éprouvées ? Quelle a été la réception et les suites réservées à ces créations ? Comment les mémoires peuvent-elles être transmises d’une génération à une autre, notamment à travers ces œuvres ?

Telles sont quelques-unes des questions qui seront posées aux artistes lors des différentes tables-rondes qui seront organisées au cours de ces deux journées de rencontres, qui feront également dialoguer les créateurs entre eux et avec le public. Ces journées seront aussi l’occasion de réfléchir sur la question de la transmission des mémoires tant auprès des jeunes que de la société tout entière.

[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/tables-rondes-arts-et-memoires-de-la-colonisation-et-de-la-guerre-dalgerie/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/tables-rondes-arts-et-memoires-de-la-colonisation-et-de-la-guerre-dalgerie/)

[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/tables-rondes-arts-et-memoires-de-la-colonisation-et-de-la-guerre-dalgerie/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/tables-rondes-arts-et-memoires-de-la-colonisation-et-de-la-guerre-dalgerie/) .

English :

Since Algerian independence in 1962, artists have reinvested the question of colonization and the Algerian war in their works: comic strips, novels, plays, poetry, films and documentaries, pictorial works and podcasts? These artists, who may or may not be bearers of a memory of colonization and the Algerian War of Independence, reflect their memorial group in their creations, or combine different memories.

Why do these artists want to reinvest the history of colonization and the Algerian War in their work? What are their achievements? What difficulties did they encounter? How were these creations received and acted upon? How can memories be passed on from one generation to the next, particularly through these works?

These are just some of the questions that will be put to the artists during the various round-table discussions organized over the course of these two days of meetings, which will also bring the creators into dialogue with each other and with the public. These days will also be an opportunity to reflect on the question of the transmission of memories, both to young people and to society as a whole.

[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/tables-rondes-arts-et-memoires-de-la-colonisation-et-de-la-guerre-dalgerie/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/tables-rondes-arts-et-memoires-de-la-colonisation-et-de-la-guerre-dalgerie/)

German :

Seit der algerischen Unabhängigkeit 1962 haben sich Künstler in ihren Werken erneut mit der Kolonialisierung und dem Algerienkrieg auseinandergesetzt: Comics, Romane, Theaterstücke, Gedichte, Filme und Dokumentarfilme, Gemälde oder auch Podcasts? Diese Künstler, Träger (oder nicht) einer Erinnerung an die Kolonialisierung und den Unabhängigkeitskrieg, berichten in ihren Werken von ihrer Erinnerungsgruppe oder kreuzen verschiedene Erinnerungen.

Welche Gründe veranlassen diese Künstler, die Geschichte der Kolonialisierung und des Algerienkriegs in ihren Werken wieder aufzugreifen? Was haben sie erreicht? Welche Schwierigkeiten hatten sie? Wie wurden diese Werke aufgenommen und wie wurden sie weiterverfolgt? Wie können die Erinnerungen von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden, insbesondere durch diese Werke?

Dies sind nur einige der Fragen, die den Künstlern bei den verschiedenen Diskussionsrunden gestellt werden, die im Laufe der zweitägigen Veranstaltung organisiert werden, bei der die Künstler auch untereinander und mit dem Publikum in Dialog treten werden. Diese Tage werden auch Gelegenheit bieten, über die Frage der Weitergabe von Erinnerungen sowohl an junge Menschen als auch an die Gesellschaft als Ganzes nachzudenken.

[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/tables-rondes-arts-et-memoires-de-la-colonisation-et-de-la-guerre-dalgerie/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/tables-rondes-arts-et-memoires-de-la-colonisation-et-de-la-guerre-dalgerie/)

Italiano :

Dall’indipendenza dell’Algeria nel 1962, gli artisti hanno rivisitato la questione della colonizzazione e della guerra d’Algeria nelle loro opere: fumetti, romanzi, opere teatrali, poesie, film e documentari, dipinti e podcast? Questi artisti, che possono essere o meno portatori di una memoria della colonizzazione e della guerra d’indipendenza, riflettono il loro gruppo di memoria nelle loro creazioni o combinano memorie diverse.

Perché questi artisti vogliono reinvestire la storia della colonizzazione e della guerra d’Algeria nelle loro opere? Quali risultati hanno ottenuto? Quali difficoltà hanno incontrato? Come sono state accolte e interpretate queste opere? Come si può trasmettere la memoria da una generazione all’altra, in particolare attraverso queste opere?

Queste sono solo alcune delle domande che verranno poste agli artisti nelle varie tavole rotonde organizzate nel corso di questi due giorni di incontri, che saranno anche l’occasione per i creatori di dialogare tra loro e con il pubblico. Queste giornate saranno anche l’occasione per riflettere sul tema della trasmissione della memoria ai giovani e alla società nel suo complesso.

[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/tables-rondes-arts-et-memoires-de-la-colonisation-et-de-la-guerre-dalgerie/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/tables-rondes-arts-et-memoires-de-la-colonisation-et-de-la-guerre-dalgerie/)

Espanol :

Desde la independencia de Argelia en 1962, los artistas han retomado la cuestión de la colonización y la Guerra de Argelia en sus obras: cómics, novelas, obras de teatro, poesía, películas y documentales, pinturas y podcasts? Estos artistas, portadores o no de una memoria de la colonización y la Guerra de Independencia, reflejan en sus creaciones su grupo de memoria o combinan diferentes memorias.

¿Por qué estos artistas quieren reinvertir la historia de la colonización y la Guerra de Argelia en sus obras? ¿Qué han conseguido? ¿Qué dificultades han encontrado? ¿Cómo se han recibido estas obras y cómo se ha actuado en consecuencia? ¿Cómo pueden transmitirse los recuerdos de una generación a otra, en particular a través de estas obras?

Éstas son sólo algunas de las preguntas que se plantearán a los artistas en las distintas mesas redondas organizadas a lo largo de estos dos días de encuentros, que también brindarán a los creadores la oportunidad de entablar un diálogo entre ellos y con el público. Estas jornadas serán también la ocasión de reflexionar sobre la cuestión de la transmisión de la memoria a los jóvenes y a la sociedad en su conjunto.

[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/tables-rondes-arts-et-memoires-de-la-colonisation-et-de-la-guerre-dalgerie/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/tables-rondes-arts-et-memoires-de-la-colonisation-et-de-la-guerre-dalgerie/)

