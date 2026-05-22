Tables Sauvages avec Gwinizh Du Centre-ville Perros-Guirec
Tables Sauvages avec Gwinizh Du Centre-ville Perros-Guirec dimanche 14 juin 2026.
Perros-Guirec
Tables Sauvages avec Gwinizh Du
Centre-ville 48 Rue du Sergent l’Heveder Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Une expérience culinaire hors du commun
Plongez dans une aventure gastronomique unique avec Tables Sauvages, des dîners éphémères en pleine nature, chez nos producteurs locaux. Chaque mois, un lieu secret et un menu inspiré du terroir breton vous attendent, mettant à l’honneur des ingrédients d’exception, cultivés ou élevés avec passion à quelques kilomètres d’ici.
Un moment hors du temps, entre convivialité, découverte et saveurs authentiques. Lieu tenu secret jusqu’au jour J (maximum 20km de Lannion)
Expérience immersive et menu unique en accord avec la saison, produits bio et locaux, cuisinés sur place.
Pour garder la magie du moment, le menu sera gardé secret jusqu’à votre arrivée.
Prêts à vivre un repas inoubliable ? Réservez votre place et laissez-vous surprendre.
Prix 60 euros hors boissons.
Pour tout Bon Cadeau, veuillez nous contacter via le formulaire.
INFORMATION IMPORTANTE Notre édition du 13 & 14 juin 2026 se tiendra dans des conditions particulières, nous tenions à vous informer que le repas pourrait commencer légèrement plus tôt qu’a l’heure habituelle, vous en serez bien évidemment informés auparavant. .
Centre-ville 48 Rue du Sergent l’Heveder Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Tables Sauvages avec Gwinizh Du Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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