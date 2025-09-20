TACHOU EN SPECTACLE Latoue

SALLE DES FÊTES Latoue Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-09-20 20:30:00

Spectacle de magie. De l’illusion à la réalité !

Dans la salle, la frontière entre réalité et illusion s’estompe alors que Tachou fait son entrée. Sa magie suscite la surprise et des rires contagieux…

Un spectacle à partager en famille ! 13 .

SALLE DES FÊTES Latoue 31800 Haute-Garonne Occitanie

English :

Magic show. From illusion to reality!

German :

Aufführung einer Zaubershow. Von der Illusion zur Realität!

Italiano :

Spettacolo di magia. Dall’illusione alla realtà!

Espanol :

Espectáculo de magia. De la ilusión a la realidad

L’événement TACHOU EN SPECTACLE Latoue a été mis à jour le 2025-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE