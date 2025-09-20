TACHOU EN SPECTACLE Latoue
TACHOU EN SPECTACLE Latoue samedi 20 septembre 2025.
TACHOU EN SPECTACLE
SALLE DES FÊTES Latoue Haute-Garonne
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 20:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Spectacle de magie. De l’illusion à la réalité !
Dans la salle, la frontière entre réalité et illusion s’estompe alors que Tachou fait son entrée. Sa magie suscite la surprise et des rires contagieux…
Un spectacle à partager en famille ! 13 .
SALLE DES FÊTES Latoue 31800 Haute-Garonne Occitanie
English :
Magic show. From illusion to reality!
German :
Aufführung einer Zaubershow. Von der Illusion zur Realität!
Italiano :
Spettacolo di magia. Dall’illusione alla realtà!
Espanol :
Espectáculo de magia. De la ilusión a la realidad
L’événement TACHOU EN SPECTACLE Latoue a été mis à jour le 2025-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE