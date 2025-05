Taco Tuesday – Pessac-sur-Dordogne, 13 mai 2025 18:30, Pessac-sur-Dordogne.

Gironde

Taco Tuesday Rue des Charrons Pessac-sur-Dordogne Gironde

Début : 2025-05-13 18:30:00

fin : 2025-07-22 21:30:00

2025-05-13

2025-06-10

2025-07-22

2025-08-26

2025-09-23

Ambiance conviviale et détendue, des tacos délicieux, et une belle soirée — avec en vedette le bœuf et le porc de notre ferme Carbon-Eau.

En plein air si le temps le permet, sinon sous notre hangar avec les guirlandes guinguette.

Deux viandes proposées à chaque fois on commence avec bœuf et porc.

Il y aura bien sûr des gâteaux pour terminer

Pensez à réserver, surtout pour les groupes !

On a hâte de vous retrouver pour le premier Taco Tuesday de la saison ! .

Rue des Charrons

Pessac-sur-Dordogne 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 47 46 46 carbonneau@orange.com

