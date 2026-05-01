Pessac-sur-Dordogne

Taco Tuesday

Rue des Charrons Pessac-sur-Dordogne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Ambiance conviviale et détendue, des tacos délicieux, et une belle soirée — avec en vedette le bœuf et le porc de notre ferme Carbon-Eau.

En plein air si le temps le permet, sinon sous notre hangar avec les guirlandes guinguette.

Deux viandes proposées à chaque fois on commence avec bœuf et porc.

Il y aura bien sûr des gâteaux pour terminer

Pensez à réserver, surtout pour les groupes !

On a hâte de vous retrouver pour le premier Taco Tuesday de la saison ! .

Rue des Charrons Pessac-sur-Dordogne 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 47 46 46 carbonneau@orange.com

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English : Taco Tuesday

L’événement Taco Tuesday Pessac-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Castillon-Pujols