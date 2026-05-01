Taco Tuesday Pessac-sur-Dordogne
Taco Tuesday Pessac-sur-Dordogne mardi 19 mai 2026.
Pessac-sur-Dordogne
Taco Tuesday
Rue des Charrons Pessac-sur-Dordogne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Ambiance conviviale et détendue, des tacos délicieux, et une belle soirée — avec en vedette le bœuf et le porc de notre ferme Carbon-Eau.
En plein air si le temps le permet, sinon sous notre hangar avec les guirlandes guinguette.
Deux viandes proposées à chaque fois on commence avec bœuf et porc.
Il y aura bien sûr des gâteaux pour terminer
Pensez à réserver, surtout pour les groupes !
On a hâte de vous retrouver pour le premier Taco Tuesday de la saison ! .
Rue des Charrons Pessac-sur-Dordogne 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 47 46 46 carbonneau@orange.com
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English : Taco Tuesday
L’événement Taco Tuesday Pessac-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Castillon-Pujols