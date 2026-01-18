Tactile Tour 2026 Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Début : Lundi 2026-02-24
fin : 2026-03-29
2026-02-24
Le Tactile Tour est une exposition itinérante à destination de tous les publics et en particulier aux déficients visuels, aveugles et malvoyants. L’exposition comporte 3 collections de 12 œuvres tactiles.
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
English :
The Tactile Tour is a traveling exhibition designed for all publics, and in particular for the visually impaired, blind and partially sighted. The exhibition comprises 3 collections of 12 tactile works.
