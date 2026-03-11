Tactile Tour Médiathèque Aragon Le Mans
Tactile Tour Médiathèque Aragon Le Mans samedi 4 avril 2026.
Tactile Tour
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-25
2026-04-04
Exposition
Exposition adaptée à tous (non-voyants, malvoyants, voyants), le Tactile Tour propose des reproductions d’œuvres d’art en 3D.
Accompagnement par les bénévoles de l’association de 14h à 17h les samedis 04 et 11 ; mardis 07, 14 et 21 ; mercredis 08 et 22 ; jeudis 09, 16 et 23 avril.
En partenariat avec l’association Valentin Haüy
Aux horaires d’ouverture Aragon
Tout public (non-voyants, mal-voyants, voyants) .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
