Tactile Tour Médiathèque Aragon Le Mans

Tactile Tour

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-25

2026-04-04

Exposition

Exposition adaptée à tous (non-voyants, malvoyants, voyants), le Tactile Tour propose des reproductions d’œuvres d’art en 3D.

Accompagnement par les bénévoles de l’association de 14h à 17h les samedis 04 et 11 ; mardis 07, 14 et 21 ; mercredis 08 et 22 ; jeudis 09, 16 et 23 avril.

En partenariat avec l’association Valentin Haüy

Aux horaires d’ouverture Aragon

Tout public (non-voyants, mal-voyants, voyants) .

