Tactile Tour Paray-le-Monial

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-24

Le tactile tour est une exposition itinérante d’œuvres d’art en trois dimensions créées réalisées à partir des créations de grands artistes (Raphaël, Léonard de Vinci, Van Gogh…). Le dispositif a été conçu et réalisé par M. Rémy Closset, architecte honoraire, mal voyant et administrateur de l’association Valentin Haüy. Le Tactile Tour est une exposition adaptée à tous les publics non-voyants, malvoyants ou voyants. Elle permets à chacun de découvrir l’art autrement! .

Bibliothèque Municipale de Paray le Monial Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@mairie-paraylemonial.fr

English : Tactile Tour

